JCI-afdelingen in de prijzen dankzij ‘De Vier’ Wannes Vansina

01 oktober 2019

17u13 0

JCI Mechelen en JCI Heist-op-den-Berg hebben zaterdag een award gekregen voor het project ‘De Vier’ tijdens het nationale congres van JCI in Sint-Truiden. “Met ‘De Vier’ willen we jonge high potentials de kans bieden om in contact te komen met vier lokale toonaangevende ondernemingen en te inspireren. Het is fantastisch dat we een award krijgen voor een project waarbij samenwerking en persoonlijke groei centraal staan”, zegt voorzitter van JCI Mechelen Kim Keersmaekers. JCI staat voor Junior Chamber International en wil jonge mensen van 18 tot 40 jaar de kans geven om zich ten volle te ontplooien door het volgen van opleidingen, het organiseren van projecten die een positieve impact creëren en het uitbouwen van een internationaal netwerk.