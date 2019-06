Jazzzolder en vormingsorganisaties krijgen plek in Predikheren Wannes Vansina

20 juni 2019

17u22 0 Mechelen Het Predikheren in Mechelen wordt niet alleen het thuis van zo’n 100.000 boeken en restaurant Tinèlle, ook verschillende culturele partners krijgen ruimte in de nieuwe bibliotheek. De Jazzzolder neemt er vanaf september zijn intrek, net als verschillende vormingsorganisaties.

De stad wil van het gerenoveerde predikherenklooster in de Goswin de Stassartstraat een culturele hotspot maken. “Maar dat kunnen we niet alleen”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer. “We gaan daarom partnerschappen aan met organisaties die kunnen bijdragen aan het verhaal dat we met Het Predikheren willen schrijven.”

Jazz

Een van die organisaties is de Jazzzolder. De jazzclub moest twee jaar geleden uit de kapel van het Sint-Romboutskerkhof en huist nu voorlopig in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. “De verhuis naar Het Predikheren is een grote stap vooruit. Hoewel onze naam anders doet vermoeden, waren we echt niet op zoek naar een zolder wegens nogal oncomfortabel”, zegt Erik Raspoet.

Bar Bib in de pandgang zal tijdens de jazzavonden elke tweede en vierde vrijdag van de maand dienst doen als ‘bar jazz’. “Anders dan nu zullen we in zaal Mandela over een podium beschikken. Op 6 september vindt onze eerste activiteit plaats in Het Predikheren in het kader van Jazzathome.”

Bob Dylan

Daarnaast wil Het Predikheren erg inzetten op vormingen en taalstimulering. Vormingplus zal er opleidingen en lezingen organiseren. “We hopen hier ons bereik te verbreden”, zegt coördinator Ria Van Asch. De vzw Creatief Schrijven plant een opleiding toneelschrijven, een lezing over de songteksten van Bob Dylan en de vorming van schrijfdocenten.

Het Predikheren wil er ook zijn voor kwetsbare groepen. De Nieuwe Weg, Crescendo en CBE-Open School zullen er cursussen geven voor anderstalige en laaggeletterden.