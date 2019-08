Jazzathome viert 15de verjaardag met AnkerJazz Wannes Vansina

21 augustus 2019

21u15 0 Mechelen De 15de verjaardag van Jazzathome gaat niet onopgemerkt voorbij. Om de mijlpaal te vieren, zal het festival in september vier dagen duren, onder meer dankzij de organisatie van AnkerJazz in brouwerij Het Anker.

Jazzathome ontstond vijftien jaar geleden in de schoot van JCI. “JCI wil altijd zotte projecten realiseren die een meerwaarde zijn voor de stad. Jazzathome ontstond na een brainstorm van vier leden op een barbecue. De eerste editie was geen succes met slechts 150 bezoekers, maar bij de tweede waren alle veertien locaties volgeboekt”, vertelt JCI-voorzitster Kim Keersmaekers.

Die vier pioniers waren Luc Deneubourg, Hans van den Bogaerde, Guido De Coninck en Diederik Beele. “We werden geïnspireerd door Chambres d’Amis van Jan Hoet, die kunst in de huiskamers bracht”, vertelt De Coninck. Zoals bij JCI de gewoonte is, gaven ze het evenement vervolgens uit handen. De Jazzzolder nam over en maakte er nog een groter succes van, met nu jaarlijks zo’n 1.500 bezoekers.

Lady Linn

De vijftiende editie van Jazzathome zal niet een, maar vier dagen duren. “De stad wil graag meer evenementen in de rand en wij leveren een bescheiden bijdrage. Op 5 september treedt het Piet Verbist trio op in Het Brughuis in Muizen, een plek waar we op vraag van de nieuwe uitbaters wel vaker concertjes zullen organiseren”, zegt Hans van den Bogaerde van de Jazzzolder.

De dag erop neemt de Jazzzolder de nieuwe locatie in Het Predikheren in gebruik met een optreden van het Baz trio. Tegelijk start AnkerJazz, een nieuw tweedaags initiatief in brouwerij Het Anker. “Vorig jaar waren we voor het eerste een gastlocatie. Dit jaar willen we meer doen, een beetje Willy Donni en de Begijnenzolder indachtig”, zegt eigenaar Charles Leclef.

De eerste avond treedt The Basily Gipsy Band op, de tweede start met een jamsessie gevolgd door concerten van Julien Tassin Trio en het John Snauwaert Quintet met Lady Linn. “Snel zijn is de boodschap want de ticketverkoop gaat goed”, zegt van den Bogaerde.

Uitstraling

Zondag vindt het eigenlijke Jazzathome plaats, met dit keer 26 concerten in 26 stadswoningen. “Aanvankelijk waren het er maar 25, maar toen belde de grote Frank Vaganée om te vragen of hij ook mocht meedoen. Het toont maar aan dat ondanks de geringe budgetten waarmee we moeten werken we toch een grote uitstaling hebben”, geeft Lejo Vanhaelen mee.

Alle concerten zijn betalend. Meer info op www.jazzathome.be.