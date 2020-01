Jas van 21-jarige gestolen op café TVDZM

14 januari 2020

Op de Vismarkt is een dief ervandoor gegaan met een jas van een 21-jarige. De jongeman liet zijn jas even onbeheerd achter in een café. Naast de jas werd ook nog de portefeuille ontvreemd. De gauwdief is voorlopig spoorloos.