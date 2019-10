Jas gestolen in café TVDZM

03 oktober 2019

14u40 0

Een dief is in er een café vandoor gegaan met een jas. Deze werd gestolen bij een 27-jarige man. Naast een geldsom maakte de dief ook nog enkele identiteitsdocumenten buit. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.