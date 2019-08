Jarige Shopping Shuttle verwent passagiers Els Dalemans

08 augustus 2019

11u03 0 Mechelen De Mechelse Schopping Shuttle blaast 5 kaarsjes uit, en viert die verjaardag met lekkers voor de gebruikers. Bovernop deelt de Shopping Shuttle vijf VIP-pakketten voor Maanrock uit.

“Naast gratis randparkings en een autoluwe winkelstraat is ook de Shopping Shuttle belangrijk voor onze winkelstad. De minibusjes rijden nu 5 jaar rond, en vervoeren gemiddeld zo’n 1 000 passagiers per zaterdag. Dit project is dus méér dan geslaagd”, zegt schepen van Economie Greet Geypen.

VIP-pakket

“We vieren de vijfde verjaardag van onze Shopping Shuttle op zaterdag 10 augustus. Voor deze gelegenheid zullen de busjes rondrijden met een grote strik op de motorkap, ook de halte van de Grote Markt wordt in een cadeauverpakking gestoken. Passagiers worden er getrakteerd op 500 cupcakes, Wie een cupcake met één van de vijf gouden stickers bemachtigt, wint een VIP-pakket voor twee personen op Maanrock.”

“Het doel is niet alleen deze verjaardag te vieren, maar ook de Shopping Shuttle nog eens extra in de spotlights te zetten. Naast de economische impact voor onze handelaars in het centrum is deze gratis service ook belangrijk voor de leefbaarheid in de binnenstad. Er is minder verkeer en zo wordt de binnenstad aangenamer en veiliger. We moedigen iedereen die het nog niet uitprobeerde aan om de Shopping Shuttle eens te gebruiken.”