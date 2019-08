Jarige Shopping Shuttle deelt cupcakes én VIP-pakketten voor Maanrock uit Els Dalemans

10 augustus 2019

12u57 0 Mechelen De Mechelse ‘Schopping Shuttle’, die passagiers vervoert tussen de randparkings en de binnenstad, bestaat 5 jaar. Die verjaardag werd zaterdagochtend gevierd met traktaties voor de gebruikers: zij kregen cupcakes én vijf gelukkigen maakten kans op een VIP-pakket voor twee personen op Maanrock.

Mijnheer en mevrouw Pauwels uit Putte kozen meteen de juiste cupcake uit –met één van de vijf gouden stickers- en wonnen zo het eerste VIP-pakket. “We gebruikten de Shopping Shuttle de voorbije jaren regelmatig, het is een heel makkelijke manier om naar het centrum af te zakken. Ik denk zelfs dat we vijf jaar geleden bij de eerste passagiers van zo’n busje waren, het is leuk dat net wij nu ook in de prijzen vallen”, klonk het.

De Shopping Shuttle vervoert gemiddeld zo’n 1 000 passagiers per zaterdag, de minibusjes zijn hiermee een grote meerwaarde voor de Mechelse handel en horeca. “Onze klanten geraken op een vlotte en gemakkelijke manier tot aan het winkelcentrum van onze stad én ook de verkeersdruk daalt. Wij kunnen dit project alleen maar toejuichen”, zegt voorzitter van Mechelen MeeMaken Geert Milis.

De Shopping Shuttle rijdt elke zaterdag van 9 tot 19 uur en op koopzondagen van 11 tot 19 uur.