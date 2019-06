Jarig Fatiboombastic doet markt op grondvesten daveren Wannes Vansina

15 juni 2019

14u06 0 Mechelen De Mechelse Grote Markt en Bruul daverden zaterdagochtend op hun grondvesten. De drumband Fatiboombastic deed er de vitrines en trommelvliezen trillen en harten sneller slaan. “We zijn trots dat we tien jaar bestaan”, zegt voorzitter Hilde Dries.

Niemand die er naast kon kijken en vooral horen. Fatiboombastic vierde zijn tiende verjaardag met een optocht door het centrum. De vereniging werd een decennium geleden opgericht door Jo Zanders in de schoot van artistieke werkplek H30. “Voor een eenmalig evenement Stadsvisioenen, maar uiteindelijk was het zo tof dat we tien jaar later nog altijd bestaan”, zegt Dries.

Van de oorspronkelijke leden is er niemand meer bij. Dirigent Michiel Spiessens heeft met negen jaar de langste staat van dienst. “We zijn momenteel met achttien leden. We zijn ontstaan als jongerenproject, maar staan open voor iedereen. Het jongste lid is 16, het oudste 62. Iedereen is welkom. Het is laagdrempelig. Iedereen kan meedoen, ook mensen die niet muzikaal geschoold zijn.”

Fatiboombastic heeft zijn thuis in de Oude Weverij in Nekkerspoel. “We spelen om onszelf in stand te houden. Als kleine vereniging is het niet gemakkelijk om het hoofd boven water te houden. We krijgen geen subsidies, maar moeten wel repetitieruimten en de dirigent betalen.” Bovendien staat de vereniging voor kosten. De trommels werden tien jaar geleden gemaakt door ’t Atelier en zijn aan herstelling toe.

Fatiboombastic is een graag geziene gast op evenementen. Volgend weekend is de drumband te zien op Borgerrio in Borgerhout en eind deze maand op Ottertrotter in Mechelen. “Mensen vinden ons sympathiek, ook al kloppen we er wel eens naast. We zorgen voor levendigheid. Op naar de volgende tien jaar!” Meer info op fatiboombastic.wordpress.com.