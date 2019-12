Jaimie (31) is een van de vele inwoners die wakker ligt van voetzoekers en vuurwerk, politie verbaliseert: “Dit is geen kattenkwaad, maar overlast” Wannes Vansina

30 december 2019

15u08 0 Mechelen Mechelen ligt dezer dagen wakker van voetzoekers en ander knalgerief. Na een vraag van Jaimie Buelens (31) op sociale media regende het reacties uit gans Mechelen. “Hou toch rekening met andere mensen en dieren”, vraagt ze de afstekers. De politie zegt meldingen ernstig te nemen en schreef al verschillende GAS-boetes uit.

Het afsteken van voetzoekers de dagen voor oudjaar is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Tot grote ergernis van heel wat Mechelaars. Jaimie schrok zich naar eigen zeggen haast dood toen ze zondag na middernacht plots twee enorme knallen hoorde op de Leuvensesteenweg. “Het leek wel een bom!”

Gestresseerd

“Omdat ik net ben geopereerd, kon ik enkel door het raam kijken om te zien wat het was. Onze vier katten en fret waren gestresseerd, mijn partner – die met de vroege stond – werd wakker en kon pas een uur later de slaap weer vatten. Mijn buurvrouw is moeten gaan wandelen om haar hond te kalmeren”, doet ze het verhaal.

“Ik snap het: het is bijna oudjaar, mensen willen zich amuseren”, vervolgt ze. “Maar hou toch rekening met slapende kinderen, mensen die moeten gaan werken en met de dieren”, luidt haar oproep. Ze plaatste meteen een bericht op de Facebookgroep ‘Ge zijt van Mechelen als...’.

Accident

Op twaalf uur tijd kwamen er gelijkaardige verhalen uit de Oude Liersebaan, de Onze-Lieve-Vrouwestraat, Nekkerspoel, de Maurits Sabbestraat, Pasbrug, Otterbeek, de Battelesteenweg, Walem, de Mahatma Gandhiwijk – daar zouden heler vuurpijlen worden afgestoken – en de omgeving van het Tivolipark.

Verschillende personen getuigen ook dat de bommetjes hun richting werden uitgegooid. “Ik wandelde gisteravond aan het Hof van Egmont en er werd er gewoon een mijn richting uitgegooid door twee jongeren op een scooter”, getuigt Bieke. “Wij eergisteren op de afrit van de autostrade, niet ver van de auto. Serieus verschoten, goed om een accident te doen!”, reageert Suzy.

“Geen kattenkwaad”

De politie zegt elke melding ernstig te nemen. “Dit is geen kattenkwaad, maar overlast. Maken mensen een melding, dan gaan we ter plaatse om nazicht uit te voeren en mensen te identificeren. We hebben de bijna afgelopen maand al verschillende personen geverbaliseerd. Zij zullen worden uitgenodigd door de sanctionerend ambtenaar, die hen een GAS-boete van 50 tot 350 euro kan opleggen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De politie roept de Mechelaars op om geen bommetjes of vuurwerk af te steken, ook niet met oudjaar. “Omwille van de overlast en om de stressreacties die ze veroorzaken bij huisdieren. Ten derde om veiligheidsredenen. Elk jaar gebeuren er wel ongevallen met mensen die zelf vuurwerk afsteken. Laat dat over aan professionals. Op de Grote Markt vindt een gratis evenement met vuurwerk plaats.”