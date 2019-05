Jacques en Odille vieren 60 jaar huwelijksgeluk: “Samen de hele wereld gezien” Els Dalemans

28 mei 2019

17u53 0 Mechelen Jacques Absillis (83) en Odille De Keyzer (82) uit Mechelen stapten exact 60 jaar geleden in het huwelijksbootje. Dat bijzondere, diamanten jubileum werd dinsdag gevierd met een bezoek van schepen Alexander Vandersmissen.

“Odille is afkomstig van Heffen, ik ben een geboren en getogen Mechelaar. Mijn vrouw werkte als stikster in een zetelfabriek, ikzelf werkte decennialang als boekhouder. Kinderen kregen we niet, dat is het enige wat ons ‘mankeert’. Verder kunnen we samen terugkijken op een fantastisch leven”, zegt Absillis.

“Onze hobby tussen dat harde werken door was fietsen. We hingen onze tweewielers achteraan de wagen en reden naar een mooie streek om daar tochten van wel 50 kilometer te maken. Onze grote passie was reizen. In onze jonge jaren trokken we Europa rond, na ons pensioen vlogen we alsmaar verder. We reisden naar India, China en Japan, naar Alaska en Amerika... Tijdens die laatste reis kwam Odille -toen 75 jaar oud- zwaar ten val. Sindsdien zit ze in een rolstoel.”

“We nemen het leven nu zoals het komt, en zijn dankbaar dat we nu nog altijd samen thuis kunnen wonen. 60 jaar getrouwd zijn, dat is altijd blijven praten en wanneer nodig water bij de wijn doen. Al hebben wij nog heel veel wijn over, om samen plezier te maken. Iedereen heeft altijd wel eens problemen, maar er zijn maar weinig zaken die je met een beetje gezond boerenverstand niet kan oplossen.”