Jaar effectief voor autodief die crasht tijdens joyride TVDZM

03 oktober 2019

17u35 0 Mechelen De Mechelse rechter Goedele Van den Brande heeft Yassin B.H. schuldig bevonden aan de diefstal van een Renault. De man ontkende de diefstal niet maar verklaarde wel dat hij er zich weinig van kon herinneren omdat hij onder invloed was van medicatie. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding betalen van bijna 1.800 euro.

In mei 2019, op zijn verjaardag nota bene, zag B.H. een wagen staan langs de kant. Het voertuig werd door de eigenaar met draaiende motor achtergelaten omdat hij enkele spullen aan het uitladen was. Hij sprong in het voertuig en sloeg op de vlucht. De politie werd erbij gehaald. Die probeerde de man te stoppen maar zonder succes. B.H. kon pas worden ingerekend nadat hij tijdens het joyriden crashte tegen een ander voertuig. Het bleef bij stoffelijke schade.

De man droeg op het moment van de feiten al een enkelband. Door deze nieuwe feiten werd hij onmiddellijk voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Sindsdien zit hij in de cel. Hoewel hij zich de feiten niet meer kan herinneren, vanwege overmatig medicatie gebruik, ontkende hij de feiten niet. “Ik was jarig en was alleen. Ik voelde me slecht in mijn vel en had ruzie met mijn vrouw. Ik ben daarom medicatie beginnen te gebruiken”, klonk het op zitting.

Het strafblad van de B.H. was groot, volgens het parket verprutste hij in het verleden ook al heel wat kansen. Daarom vorderde het parket een effectieve celstraf en ging de rechter daar ook op in. Ze stuurt hem nu voor twaalf maanden naar de gevangenis en legde hem een celstraf van 800 euro op. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.