Jaar cel voor man die zwangere partner sloeg Tim Van Der Zeypen

20 augustus 2020

13u30 1 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft een 27-jarige Mechelaar veroordeeld tot een celstraf van één jaar met uitstel. Twee weken geleden stond de twintiger terecht voor partnergeweld. Hij had zijn vriendin op korte tijd twee keer geslagen.

De aanleiding was een discussie over het overspel van de 27-jarige. De feiten dateren van april 2020. Op dat moment was zijn partner veertien weken zwanger. Gelukkig kon zijn broer telkens net op tijd ingrijpen waardoor de fysieke verwondingen beperkt bleven tot blauwe plekken en schaafwonden. De twintiger betwistte de feiten niet. Hij vertelde dat hij inmiddels tot het besef is gekomen dat dit nooit had mogen gebeuren. “Ik wil nu vol voor de relatie gaan”, klonk het bij de jongeman. De rechtbank volgde de vraag van de verdediging om een straf met uitstel op te leggen. Hij moet wel zijn agressieproblematiek aanpakken en de relatietherapie met zijn vriendin verderzetten.