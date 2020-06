J@M heropent deuren: “Lockdown liet bij onze kinderen en jongeren sporen na” Wannes Vansina

03 juni 2020

17u24 1 Mechelen De Mechelse kinder- en tienerwerking J@M heropent gefaseerd de deuren. “Het welbevinden van onze ruim 900 kinderen en jongeren is nu prioriteit”, zegt voorzitster Zineb El Boussaadani.

J@M organiseert in acht wijken activiteiten in de vrije tijd van kinderen en jongeren die maatschappelijk minder kansen krijgen om zich te ontplooien. Volgens de werking liet de lockdown in het bijzonder bij hen sporen na.

“Via virtuele ontmoetingen en huis-aan-huis knutselpakketten zijn we contact blijven houden met elkaar”, vertelt El Boussaadani, “maar vele misten het fysieke contact. We merkten ook dat we niet alle kinderen op eenzelfde goede manier konden ondersteunen tijdens de afgelopen periode.”

Schoolachterstand

J@M biedt huiswerkbegeleiding aan, maar de prioriteit ligt nu op welbevinden. “Het is onze overtuiging dat we de groeiende schoolachterstand enkel mee kunnen aanpakken als er ook voldoende aandacht gaat naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.”

Op buitenactiviteiten zijn tot twintig deelnemers toegelaten, in de lokalen zelf maximum acht. “Vanaf 1 juli kunnen de contactbubbels verder groeien en zal de werking grotendeels lopen zoals in het precoronatijdperk. Om alle kinderen en jongeren kans te geven deel te nemen, zal er in sommige wijken in aparte groepjes gewerkt worden op verschillende momenten.”

Manestarters

Opvallend: een onderhoudsploeg van jongeren staat deels in voor veiligheid en hygiëne. Dat via ondernemersproject Manestarters, dat het sociaal en economisch ondernemen stimuleert bij jongeren.