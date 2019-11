J@M en Malinwa krijgen plek in Hof van Busleyden. “We trekken de samenleving in het museum” Wannes Vansina

08 november 2019

19u14 0 Mechelen Het Hof van Busleyden in Mechelen opent vanaf zaterdag de deuren voor verenigingen die je niet meteen in een museumcontext verwacht: jeugdwerking J@M en voetbalclub KV Mechelen. “We willen de samenleving in het museum trekken”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

Sinds de opening van het Hof van Busleyden kregen Welcome in Mechelen, poppenmaker Paul Contryn en kantvereniging Etterjefke een plek in de zaal ‘De mensen maken de stad’. Zij ruimen nu baan voor drie nieuwe verenigingen, maar niet zonder een spoor in de zaal achter te laten. In de plaats komen J@M, het Malinwa Archief en ReuzenMechelen. Die laatste vaardigt reuzenkind Janneke af en is de enige die je in een museum zou verwachten.

Centraal in de ruimte hangt een reeks foto’s van jongeren van J@M, een werking voor kinderen en tieners die maatschappelijk minder kansen krijgen. “Een museum is geen evidente plek voor jeugdverenigingen”, weet algemeen coördinator Younes El Yousfi. “Morgen komt een grote groep van onze kinderen en jongeren het Hof van Busleyden bezoeken. We zien dit als een opstap voor toekomstige samenwerking.”

Veel kans dat de jongeren ook interesse zullen hebben voor de kickertafel van het Malinwa Archief, met daarin verschillende memorabilia. “In 2013 zijn we met onze werking gestart, om KV Mechelen-erfgoed beter te bewaren en te ontsluiten. Dit is een uitgelezen kans om een deel te tonen. Op het scherm kunnen bezoekers meer informatie vinden”, zegt voorzitter Bertrand Peeters.

In de kickertafel bijzondere stuks, zoals een vaandel dat de club kreeg na de thuiswedstrijd tegen Milaan in 1990. “Gevonden toen de hoofdtribune werd afgebroken. Niet uitzonderlijk voor onze collectie. We vinden wel vaker zaken in kasten die niet meer open kunnen of tussen twee muren. De hoofdopdracht van een club is natuurlijk voetbal spelen”, lacht de voorzitter.

Volgens Siffer is het belangrijk voor het museum om uit de muren te breken en om omgekeerd de samenleving in het Hof van Busleyden te trekken. “Via J@M en KV Mechelen bereiken we mogelijk mensen die hier anders niet zouden komen. Nu komen ze hopelijk kijken en pikken ze vervolgens een deel van het museum mee.” De drie verenigingen blijven een jaar. Vervolgens is het weer de beurt aan drie andere.