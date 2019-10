Ivoriaan (28) die vrouw oplichtte voor 55.000 euro door datingfraude een jaar na veroordeling opgepakt in Parijs Tim Van der Zeypen

17u55 1 Mechelen E en veroordeelde oplichter uit Ivoorkust zit sinds vrijdag in de gevangenis van Mechelen. Ruim een jaar stond hij internationaal geseind nadat hij in september 2018 bij verstek werd veroordeeld tot vier jaar cel. De Ivoriaan had via Facebook een vrouw (68) uit Bonheiden leren kennen en troggelde haar vervolgens bijna 55.000 euro af. “Geld dat ze moest opsturen zodat de twee elkaar in levende lijve konden ontmoeten”, klin kt het.

Na zijn veroordeling kon hij ruim een jaar lang uit de handen van politie en gerecht blijven. Eind juli 2019, tijdens een doortocht van Ivoorkust naar Amerika, landde in de Parijse luchthaven Charles De Gaulle. Agenten konden hem daar arresteren en sindsdien zit hij daar in de gevangenis. De Franse politie nam op hun beurt contact op met de Belgische autoriteiten en afgelopen vrijdag trokken de Mechelse rechercheurs dan naar de Franse hoofdstad. Daar werd de Ivoriaan overgeleverd aan ons land.

Datingfraude

De Ivoriaan werd in september 2018 veroordeeld voor datingfraude. De feiten zelf dateren uit 2013. Toen leerde hij zijn slachtoffer kennen en benaderde hij haar via Facebook. “Het slachtoffer had een wankele gezond en was op het moment herstellende van kanker. De Ivoriaan deed zich voor als een welstellende zakenman die net weduwnaar was geworden”, legt het parket uit. “De twee hielden regelmatig contact met elkaar. Zowel telefonisch als via het internet en na een tijdje bezweek de vrouw voor zijn charmes.”

Na lang over en weer gepraat, probeerde de Ivoriaan zijn slachtoffer te overtuigen om geld op te sturen. “Met dat geld konden ze elkaar eindelijk in levende lijve zien”, gaat het parket verder. “Het geld werd overgemaakt, maar sindsdien hoorde de vrouw niets meer van de Ivoriaan.” Na de klacht van het slachtoffer bij de politie, konden speurders van de lokale recherche in Mechelen acht personen identificeren. Het ging allemaal om Ivorianen die geld hadden ontvangen van de vrouw.

“Uit datzelfde onderzoek bleek overigens dat de Ivoriaan nog vijf andere mensen zou hebben opgelicht. Allemaal op dezelfde manier”, besluit het parket.

Belgische cel

De opgepakte Ivoriaan zal zijn gevangenisstraf van vier jaar nu moeten uitzitten in een Belgische cel. Tenzij hij verzet aantekent en de zaak opnieuw moet worden behandeld door de rechtbank. In september 2018 kreeg de 68-jarige vrouw een morele schadevergoeding toegekend van 10.000 euro en werd de terugbetaling van de 55.000 euro bevolen.