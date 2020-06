IVAREM verlengt betaaltermijn afvalbelasting omwille van corona Wannes Vansina

04 juni 2020

10u12 0 Mechelen Inwoners van de tien gemeenten aangesloten bij afvalintercommunale IVAREM mogen deze maand een aanslagbiljet voor de vernieuwde afvaltaks in de bus verwachten. Omwille van de coronacrisis, werd de betaaltermijn verlengd.

De afvaltaks werd eind vorig jaar hervormd. De DIFTAR-tarieven gingen de hoogte in, de huisvuilzakken werden kleiner. Daartegenover staat dat de vaste afvalbelasting daalt. Op die manier wilden de gemeente meer het ‘de vervuiler betaalt’-principe toepassen.

“De vaste afvalbelasting dient om de vaste kosten van afvalbeheer te bekostigen. Zo moet iedere gemeente één of meerdere recyclageparken openhouden. De gemeente moet ook afvalophalingen organiseren, ongeacht hoeveel afval er buiten geplaatst wordt”, zegt voorzitter Koen Anciaux.

Concreet betalen gezinnen nu 49 in plaats van 54 euro, alleenstaanden of eenoudergezinnen 37 in plaats van 54. Daarnaast worden een aantal sociale kortingen toegestaan. “De aanslagbiljetten worden in de loop van juni verzonden. Door de coronacrisis werd de betaaltermijn verlengd van 60 naar 120 dagen”, aldus nog Anciaux.

Meer informatie op www.ivarem.be/afvalbelastingen-2020 of via 0800 90 441.