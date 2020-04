IVAREM legt strenge beperkingen op bij heropening recyclageparken: “Kom enkel indien noodzakelijk” Wannes Vansina

02 april 2020

14u55 13 Mechelen IVAREM heropent maandag 7 april de recyclageparken, maar er zullen strenge maatregelen en beperkingen gelden om de veiligheid te garanderen. De intercommunale roept iedereen op noodzakelijke bezoeken uit te stellen.

“In de eerste plaats vragen we om niet naar het recyclagepark te komen als het niet moet. Weeg voor jezelf goed af of het wegbrengen van afval het risico op besmetting waard is en of je dit zelf als een essentiële verplaatsing ziet”, zegt Koen Anciaux, voorzitter IVAREM.

Wie toch komt, mag dat slechts eenmaal per week doen. Gevraagd wordt om alleen te komen en slechts drie soorten afval weg te brengen. Parkwachters helpen niet bij het uitladen. Ook zal slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd worden toegelaten. Dat kan voor wachtrijen aan de ingang zorgen.

“We vragen dat iedereen tijdens het aanschuiven in de wagen blijft zitten en zeker niet uitstapt om een praatje te slaan. Fietsers en voetgangers krijgen geen voorrang maar schuiven mee aan tussen de wagens”, klinkt het.

Tijdelijk worden geen asbestcement, textiel of herbruikbare goederen op de recyclageparken aanvaard. “De inzamelaar van textiel heeft bijna geen opslagcapaciteit meer nu zijn exportmarkten stilliggen. We vragen ook om geen textiel meer te brengen naar de straatcontainers.3"

IVAREM hervat de ophaling van grofvuil en snoeihout (aan huis, op afspraak) na de paasvakantie. Het roept nogmaals op gebruikte paieren zakdoekjes, mondmaskers en handschoenen bij het restafval te gooien. Gezinnen in DIFTAR-gemeenten kunnen tijdelijk hun inco-zakken naast hun DIFTAR-container zetten. Meer info op www.ivarem.be/corona.