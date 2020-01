Ivarem komt met nieuw proefproject voor GFT-ophaling Wannes Vansina

31 januari 2020

18u51 1

Ivarem werkt aan een nieuw proefproject voor GFT-ophaling in Mechelen. Eerder experimenteerde de intercommunale met een kleinschalig project in het Begijnhof, maar dat was geen groot succes. De kostprijs was te hoog voor de opgehaalde hoeveelheid afval. “Maar er zit nog te veel groente-, fruit- en tuinafval in de huisvuilzak. Vandaar dat we naar een breder proefproject gaan, met een proefzone in de binnenstad, in de gordel en in een van de dorpen. Over een maand willen we weten waar en hoe”, zegt voorzitter van Ivarem Koen Anciaux. Het proefproject zou nog dit jaar starten.