IVAREM-inwoners produceerden 20kg meer afval; restafval wel lichtjes gedaald Wannes Vansina

29 juni 2020

15u52 0 Mechelen De gemiddelde inwoner van de IVAREM-gemeenten heeft vorig jaar 20 kilogram afval meer geproduceerd dan het jaar voordien. De hoeveelheid restafval daalde wel, weliswaar heel lichtjes.

De totale hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen in Putte, Bonheiden, Duffel, Berlaar, Willebroek, Lier, Sint-Amands, Bornem, Sint-Katelijne-Waver en Mechelen steeg vorig jaar van 413,24 kg per inwoner naar 433,38 kg per inwoner. Dat is volledig toe te schrijven aan de ingezamelde afvalstoffen op de recyclageparken.

“Er werd vooral meer steenpuin, zwarte grond en hout ingezameld. Een verklaring hebben we niet. Mogelijk ligt een prijsstijging bij de private afvalverwerkers aan de basis van de verhoogde aanvoer”, zegt woordvoerder Marijke Herinckx.

De hoeveelheid restafval – het belangrijkste cijfer voor IVAREM – daalde wel, zij het heel lichtjes, van 129,13 kg/inw naar 128,53 kg/inw. De verschillen zijn groot. Putte is opnieuw de beste van de klas (87,79), Mechelen al even traditioneel de slechtste. “Het is normaal dat een centrumstad met hogere cijfers zit, onder meer omdat er meer toerisme is. De stad doet het gemiddeld in vergelijking met andere centrumsteden.”

IVAREM en de gemeenten willen inspanningen blijven leveren om de hoeveelheid restafval nog verder te doen dalen. “De invoering van DIFTAR kan een oplossing zijn evenals doorgedreven sensibilisatie en het aanbieden van duurzame alternatieven”, zegt voorzitter Koen Anciaux, tegens schepen in Mechelen. DIFTAR-gemeenten scoren immers opmerkelijk beter dan de gemeenten waar huisvuil in zakken wordt opgehaald.