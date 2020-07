Ivarem herneemt normale werking, asbestcementafval weer welkom: “Hadden onze maskers geschonken aan de zorg” Els Dalemans

10 juli 2020

11u28 0 Mechelen Nu de coronamaatregelen beetje bij beetje worden afgebouwd, keert ook afvalintercommunale IVAREM terug naar de normale werking. “Vanaf volgende week is asbestcementafval weer welkom op de recyclageparken. We konden deze niet meer aanvaarden, omdat we ons eigen beschermingsmateriaal hadden weggeschonken aan de zorg”, zegt directeur Jos Boeckx.

“Vanuit Ivarem hadden we tijdens de coronapiek al onze FFP2- en FFP3-mondmaskers weggeschonken aan de gezondheidssector. De aankoop van diezelfde maskers was tot eind juni ook enkel voorbehouden aan die sector, wij konden dus geen nieuwe exemplaren bestellen. Dit had ook gevolgen voor onze recyclageparken”, zegt Boeckx.

Asbestcementafval

“Onze medewerkers konden zichzelf zonder deze maskers immers niet voldoende beschermen om veilig asbestcementafval te aanvaarden. Bovendien was er een verbod ingesteld door minister Demir, dat verbod is opgeheven met ingang van 14 juli 2020. Vanaf die datum zal er dus opnieuw asbestcementafval aanvaard worden op de recyclageparken en onder dezelfde voorwaarden als voorheen.”

DIFTAR-gemeenten

“Een tweede wijziging geldt enkel voor onze DIFTAR-gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Lier, Putte en Willebroek. Vanaf zaterdag 1 augustus kunnen inco-zakken en gewone huisvuilzakken daar niet meer worden aangeboden bij de huisvuilophaling naast de DIFTAR-container. De inco-zakken konden omwille van de tijdelijke sluiting niet naar het recyclagepark worden gebracht, DIFTAR-klanten konden daar ook geen piekzakken aankopen.”

Normale werking

“Daarom werd in de DIFTAR-gemeenten toegelaten dat de inco-zakken tijdelijk werden meegegeven naast de DIFTAR-container. In de plaats van een piekzak mocht tijdelijk ook een gewone huisvuilzak worden gebruikt voor het aanbieden van piekhoeveelheden huisvuil. Nu we weer een normale werking plannen op de recyclageparken, zullen vanaf 1 augustus deze inco-zakken enkel nog op het park zelf worden aanvaard. Ook de piekzakken zijn er opnieuw vlot verkrijgbaar.”