Exclusief voor abonnees Ivarem controleert strenger op huisvuilzakken: “Niet om te pesten, maar omwille van veiligheid” Wannes Vansina

27 januari 2020

15u13 6 Mechelen Het zal de inwoners van Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Bornem niet ontgaan zijn: de afvalophalers laten meer huisvuilzakken staan. “Niet om te pesten, wel omwille van de gezondheid van onze medewerkers”, luidt de reden. Wie zijn huisvuilzak foutief blijft aanbieden, riskeert een GAS-boete.

Een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 15kg (12 in het geval van de nieuwe, gouden zakken) en moet met een strop bovenaan zijn vastgebonden. Die regel is niet nieuw, maar ophalers keken overtredingen in het verleden vaak door de vingers. Afvalintercommunale wil nu wel streng optreden.

