IT-consultancybedrijf Elmos neemt sectorgenoten over Wannes Vansina

14 juli 2020

16u45 1 Mechelen Het Mechelse IT-consultancybedrijf Elmos neemt sectorgenoten Target Recruitment en Teknik Recruitment in Zaventem over.

“Met de overname willen we onze positie op de IT-dienstenmarkt verder versterken. Door onze krachten te bundelen kunnen we ons team van IT-consultants verder uitbouwen met een pool van zeer diverse IT-talenten”, zegt general manager Liesbeth Debruyn. Target Recruitment en Teknik Recruitment blijven onder eigen naam en branding actief, maar het twaalfkoppig team van beide bedrijven verhuist wel naar het hoofdkantoor van Elmos. “Door aan te sluiten bij de Elmos-groep kunnen we onze klanten nog gerichter ondersteunen én kunnen we onze medewerkers nieuwe kansen en carrièremogelijkheden bieden”, aldus Nelly Ehab van Target Recruitment.