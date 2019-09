Isabelle werd ontslagen na een operatie: ‘Die dag beslist mijn droom na te jagen’ Wannes Vansina

17 september 2019

17u23 4 Mechelen De Onze-Lieve-Vrouwestaat in Mechelen is een boetiek rijker: IVY. Isabelle Verhaegen (32) uit Boortmeerbeek maakt er haar droom mee waar na een onverwacht ontslag.

“Twee jaar geleden werd ik geopereerd aan beide voeten. Toen ik na zes maanden ziekteverlof blij weer ging werken, werd ik nog voor ik de tijd had gehad om mij te zetten bij de baas geroepen. Ik mocht meteen mijn laptop en gsm inleveren en vertrekken.”

Een fijne ervaring was het niet, maar het deed haar diezelfde dag nog besluiten haar droom na te jagen: een eigen boetiek. Een aantal jaren geleden had Isabelle al eens pop-up Rue’elle in de Geitestraat. “Het heeft dan wel nog even geduurd voor ik een geschikt pand had gevonden. Dat heb ik vervolgens volledig laten verbouwen. Dat was nodig: de vloer bestond uit zand.”

Haar collectie omschrijft ze zelf als tijdloze stukken met een twist. “Het is wat specialer en origineler dan wat je alledaags ziet. Mijn merken: Nanushka, Rodebjer, Rough Studio’s, Áeron en Cecilie Copenhagen. Het is wat duurder, maar niet heel klassiek of ouderwets. Mensen zeggen mij dat ze zoiets misten in Mechelen.”

Goudsmid

Opvallend is de gouden toonbank. Geen toevallige keuze. “Ik volg een opleiding als goudsmid in het IKA. Op termijn hoop ik hier een ateliertje te kunnen inpassen.” Dat ze haar zaak opent op het ogenblik dat de stad aankondigt dat de Onze-Lieve-Vrouwestraat autoluw wordt, vindt ze positief. “Zalig, toch? Ik denk dat het voor mijn winkel alleen maar goed kan zijn.”

Zondag en maandag zijn de sluitingsdagen. Meer info op de Instagrampagina van IVY. Binnenkort lanceert ze ook webshop ivymechelen.com.