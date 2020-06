Irish pub slokt buur op: “Achttien tapkranen, wie in Mechelen kan dat nog zeggen?” Wannes Vansina

12 juni 2020

18u26 14 Mechelen O’Fiach’s in Mechelen heropende vandaag vrijdag de deuren na de corona lockdown, en hoe! De irish pub op de Grote Markt slokte de buurman op en is nu ruim dubbel zo groot.

De familie Hunter startte O’Fiach’s in Lier, maar is intussen al tien jaar een vaste waarde in Mechelen. Ze beperkt zich ook al lang niet meer tot een horecazaak. Brendan serveert met Hunter’s Out of Ireland fish and chips in De Vleeshalle, broer Thomas runt sinds september koffiebar GRÁ, rechts van O’Fiach’s.

Links van O’Fiach’s is er nu ook … O’Fiach’s. De voormalige brasserie werd volledig gestript en geïntegreerd in de irish pub, die nu meer dan dubbel zo groot is. De Hunders deden zoals altijd alles zelf. “Het is een gedoe geweest, maar nu het af is, is het echt vet”, grijnst derde broer Laurens Hunter.

De plannen gingen al vijf jaar mee. “Onze pub was een donker kot. Bij voetbal- en andere evenementen was onze zaak te benauwd. Nu is ze veel toegankelijker voor veel meer mensen. Je kan weer ademen.” Het werd echt een zaak, waarbij het nieuwe gedeelte wel de spiegel lijkt van de oude pub. Zo loopt de toog door.

Harp

“Die toog telt nu achttien tapkranen; waar in Mechelen kunnen ze dat nog zeggen”, lacht Laurens. “We zijn trouwens de eerste in België met deze verlichte tapkranen in de vorm van een harp.” In het najaar wil O’Fiach’s opnieuw eten serveren. “Onze traditionele Irish beef-burgers komen alvast terug, maar we gaan het assortiment nog uitbreiden”, maakt hij alvast nieuwsgierig.