Iraanse wil met handtaswinkel landgenoten steunen Wannes Vansina

19 november 2019

18u48 0 Mechelen In de Geitestraat in Mechelen is een pop-up handtassenwinkeltje opengegaan: Parastu. Shohreh Bolouri verkoopt er uitsluitend Iranese producten. “Om de mensen in mijn geboorteland te steunen.”

Shohreh Bolouri was zo’n 25 jaar werkzaam als lerares, eerst in lran, later in Tervuren. De school waar ze les gaf, hield recent op te bestaan en dus moest ze op zoek naar iets anders. “De handtassen, sjaals, kussens en tafelkleedjes komen allemaal van Iran. Sommige zijn handgemaakt, andere niet.” De herkomst is geen toeval. “Het gaat economisch niet goed in Iran. Bedrijven en winkels sluiten. Door hier Iranese producten te verkopen, wil ik de mensen steunen.”

Ze hoopt dat haar pop-up in de smaak valt. “Bij succes wil ik een echte winkel starten, ook in Mechelen. Mijn prijs-kwaliteit is heel goed.” Nochtans woont ze in Leuven. “Maar ik heb wat research gedaan en stelde vast dat er in Mechelen meer winkels opengingen. Hier heb je ook de vzw Mest die jonge ondernemers helpt. Deze winkel blijft tot eind januari.”

Ze kwam zo’n tien jaar geleden naar ons land om te studeren. Ze leerde iemand kennen en huwde. “Als het economisch weer beter gaat in Iran, willen we terug. Ik woon graag in België, maar het gebrek aan zon mis ik soms wel.” Voor wie het zich afvraagt: Parastu betekent zwaluw.

Meer informatie op de Facebookpagina van Parastu.