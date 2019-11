Inzamelactie plastic resulteert in design zitbanken Wannes Vansina

22 november 2019

16u29 0 Mechelen De ontwikkelaar van de toekomstige Komet-wijk Revive heeft vrijdag drie design zitbanken onthuld. Ze werden gemaakt van plastic afval dat afgelopen zomer werd ingezameld bij de Mechelaars.

Revive en afvalintercommunale Ivarem lanceerden op 1 augustus de oproep om zes weken lang je plastic afval te verzamelen en in te leveren. Het resulteerde in drie zitbanken, goed voor 360 kilo plastic, die vrijdag een plaats kregen aan de Vaart, ter hoogte van de toekomstige Kometwijk.

Volgens de ontwikkelaar is dat een symbolische locatie. 80 procent van al het plastic afval in onze oceanen is namelijk afkomstig van vervuiling via kanalen, riolen en rivieren.

De inhuldiging kan gezien worden als een start van de ontwikkeling. Onlangs werd een vergunning afgeleverd voor fase een (130 woongelegenheden) en de werken vangen aan in het voorjaar van 2020.

70% verkocht

Van de eerste fase werd intussen bijna 70 procent verkocht. De woningen met zicht op het water zijn zo goed als uitverkocht. In de zomer begint de verkoop van de tweede fase. In totaal komen er 320 woongelegenheden.

“Het wordt een bijna-energieneutrale wijk. Zo zullen er geen fossiele brandstoffen te bespeuren zijn - de huizen en appartementen worden verwarmd met warmtepompen - en we voorzien niet minder dan 1.200 vierkante meter zonnepanelen. Alle energie wordt dus in de wijk zelf opgewekt”, aldus Nicolas Bearelle, CEO Revive.