Inwoners Battel en lokale politie zetten samen schouders onder vijfde BIN Els Dalemans

07 augustus 2019

18u46 3 Mechelen Met de oprichting van het BIN Battel, waarvan het charter woensdagavond officieel werd ondertekend, telt Mechelen nu vijf informatienetwerken. BIN Battel begint aan de Neerweg en omvat het gehucht Battel.

Een BIN of Buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen inwoners en lokale politie binnen een bepaalde buurt. “Het doel is om onderling informatie uit te wisselen om zo samen te werken aan een veilige omgeving, buren te verwittigen en te sensibiliseren. We roepen inwoners van Battel op om zich aan te sluiten bij dit netwerk. Hoe meer leden, hoe meer zintuigen op scherp, hoe beter het BIN zal werken”, zegt burgemeester Bart Somers.

Op zijn vraag worden de bestaande buurtinformatienetwerken sinds enkele maanden opnieuw sterker aangestuurd door de politie. “In Mechelen zijn er ondertussen vier netwerken operationeel: BIN Stuivenberg, BIN Oud Oefenplein, het BIN-Z voor de handelaars van Mechelen-centrum en het BIN-Z Mechelen-Noord specifiek voor bedrijven. BIN Battel is de vijfde in het rijtje, ook de bedrijvenzone Zuid werkt aan een eigen BIN. Dat wordt mogelijk nog dit najaar gelanceerd.”

“Elk BIN is een structurele pijler in ons veiligheids- en preventiebeleid. Daarom willen we de effecten ervan ook goed opvolgen en meten. Er komt een jaarlijkse evaluatie van de BIN-werking om na te gaan in welke mate de doelstellingen van het BIN behaald zijn. Tijdens het eerste kwartaal van 2019 daalde het aantal inbraken in gebouwen bijvoorbeeld met 28% tegenover het eerste kwartaal van 2018. We hopen dat we dit fenomeen nog verder kunnen terugdringen met de oprichting van het BIN-Z.”