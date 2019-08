Internationale pers lovend over Dijlstad Wannes Vansina

23 augustus 2019

13u46 0 Mechelen Het grote Spaanse magazine HOLA steekt de loftrompet over Mechelen. Het is lang niet het eerste. Vorig jaar verschenen 285 artikels over Mechelen met een toeristische insteek.

‘La bella Malinas, una ciudad que es todo un descubrimiento en Bélgica’ kopt HOLA boven een artikel over reizen met kinderen. Vrij vertaald: het mooie Mechelen, een stad het ontdekken waard in België. Het artikel heeft aandacht voor de binnenstad, maar onder meer ook het Speelgoedmuseum, Technopolis en Planckendael.

Het artikel is het resultaat van een perstrip georganiseerd door Toerisme Vlaanderen. Schepen Björn Siffer: ‘Met de opening van Museum Hof van Busleyden vorig jaar, zetten we extra in op perstrips om het museum internationaal in de kijker te zetten. Er waren ook thematische trips rond gezinnen en voor de Belgische en Nederlandse markt trips rond originele uitstappen dichtbij huis of in eigen streek.”

Het artikel is zeker geen unicum. Zo verschenen in totaal 285 artikels over Mechelen met een toeristische insteek, zowel in nationale als internationale pers. 76 procent van die artikels ging uitsluitend over Mechelen. Zo verschenen belangrijke artikels in Der Standart (Oostenrijk), Touring Magazine (België), Conde Nast Traveler (Spanje), Bell’Europa (Italië) en Sunday Times (VK).

Het artikel is hier terug te vinden.