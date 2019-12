Internationaal spektakel doet Grote Markt vollopen Wannes Vansina

21 december 2019

22u55 0 Mechelen Mechelen in Vuur en Vlam heeft zaterdagavond duizenden bezoekers naar Mechelen gelokt. Met het evenement bereikte de winterprogrammatie Mechelen Houdt je Warm zijn letterlijke en figuurlijke hoogtepunt.

Er heerste een gezellige drukte in de stad. Aan Sint-Rombouts was het zelfs aanschuiven om binnen te raken voor Museum of the Moon. Rudi De Mets vertelde zijn verhaal over Margareta van Oostenrijk dan ook voor een nagenoeg volle kathedraal.

Elders in de binnenstad kon je genieten van verschillende vurige acts, al was je maar best op tijd of je riskeerde alleen maar ruggen van andere toeschouwers te zien.

Compagnie Transe Express deed op het einde de Grote Markt vollopen voor een show hoog boven het plein. Acht acrobaat-muzikanten bespeelden een beiaardmobiel, terwijl drie trapezisten stunts uithaalden.

Voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo was na afloop tevreden. “Nog meer dan we hadden verwacht zakten mensen massaal af naar onze stad. Ook al voor de animatie op de pleinen in de vooravond en zeker voor het slokspektakel.”

Hij wil volgend jaar op dat elan verder gaan. “Dit kan het Maanrock van de winter worden, een officiële Mechelse feestdag.”