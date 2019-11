Integratieorkest concerteert voor Rode Neuzen Dag Wannes Vansina

10 november 2019

09u44 0 Mechelen Het integratieorkest Poco a poco concerteert op 23 november in de Sint-Libertuskerk in Mechelen. De opbrengst gaat naar Rode Neuzen School Sint-Janshof.

Poco a poco uit Zandhoven is een orkest van tachtig muzikanten. Het doel: samen muziek maken. In samenwerking met BuSO Sint-Janshof in de Nekkerspoelstraat doen ze dat over twee weken voor het goede doel.

“Veertig leden hebben een beperking, veertig andere denken er geen te hebben”, zegt Luc Vermeulen, lid van Poco a poco en verpleegkundige in het Sint-Janshof. “Het is fantastisch fijn erbij te mogen spelen.”

Een inkomkaart kost 15 euro, een steunkaart 5. De tickets zijn te koop op het secretariaat van de school. Na het concert vindt een Rode Neuzen marktje plaats.