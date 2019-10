Inhuldiging “voorbeeldgebouw” Fluvius start voor ontwikkeling Keerdoksite Wannes Vansina

04 oktober 2019

21u48 0 Mechelen Fluvius heeft vrijdagavond zijn vernieuwde kantoorgebouw in de Elektriciteitstraat in Mechelen feestelijk ingehuldigd. De renovatie is belangrijk voor de ontwikkeling van de Keerdoksite.

CEO Frank Vanbrabant noemt gebouw A “energetisch een voorbeeldgebouw”. “Een BEO-veld, circulatiepompen, regenwaterpompen, LED-verlichting, een dubbele gevel voor sterke isolatie én zonnepanelen op het dak dragen hiertoe bij.”

Er zullen 200 mensen werken. “Niet in saaie kantoren, wel in aantrekkelijke en open ruimten. Dit gebouw nodigt uit om kennis te delen, slim en digitaal te werken, en samen mooie resultaten te behalen.”

Keerdoksite

De renovatie van het kantoorgebouw is volgens schepen Greet Geypen de start van de verdere ontwikkeling van de Keerdoksite. “Het is door het optimaliseren van de ruimte in het gebouw A dat een ander kantoorgebouw van Fluvius kan afgebroken worden en plaats kan maken voor de parkeertoren. De bouw start in 2020.”

De rest van de Fluviussite wordt omgevormd tot een nieuwe woonwijk. Twee bruggen zullen deze verbinden met de dan eveneens nieuwe woonsite aan het Rode Kruisplein.