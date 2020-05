Infrabel start werven in Mechelen weer op: “Ingewikkelde puzzel!” Wannes Vansina

16 mei 2020

20u40 0 Mechelen Infrabel start zijn werven weer op, te beginnen in Mechelen. Dit en volgend weekend worden werkzaamheden uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor de vernieuwing van het station.

Het hele weekend werkt Infrabel in de buurt van het station van Mechelen aan de spoorinfrastructuur op de spoorlijn Mechelen-Dendermonde (L53). Ook volgend weekend zullen vervangbussen reizigers tussen Mechelen en Londerzeel en Mechelen en Willebroek vervoeren.

Het gaat om voorbereidende werken om in een latere fase andere werven mogelijk te maken. Zo komen er nieuwe wissels om de lijn Mechelen-Dendermonde aan te sluiten op de lijn Antwerpen-Brussel.

“Daardoor kunnen de sporen 1 en 2 uit gebruik worden genomen door de collega’s van de NMBS zodat ze kunnen starten met de vernieuwing van het station”, legt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken uit.

Altijd tien sporen

Aan de andere kant van het station moet de bypass dan weer worden afgewerkt zodat daar gestart kan worden met de renovatie van de sporen 9 en 10. “In Mechelen moeten altijd tien sporen in gebruik blijven omdat de impact op het treinverkeer anders te groot zou zijn.”

Infrabel herstart de werkzaamheden nadat ze werden stilgelegd omwille van de coronapandemie. “Werven worden soms jaren op voorhand gepland en moesten nu op korte tijd opnieuw georganiseerd worden. Een complexe puzzel omdat veel werven nauw verweven zijn met elkaar.”

Jaren vertraging

De werken in Mechelen hangen zo samen met de nieuwe spoorverbinding en -vertakking op het terrein van Schaarbeek-Vorming waardoor goederentreinen vanuit Antwerpen kunnen aansluiten op het Oostelijke ringspoor rond Brussel.

Daarnaast vernieuwt Infrabel de Jan Bogaertsbruggen in Kapelle-op-den-Bos en de spoorlijn Mechelen-Dendermonde. “We moeten ze in specifieke volgorde uitvoeren of andere projecten lopen jaren vertraging op”, aldus nog Baeken.