Infoboekje Maanrock ruimt baan voor app Wannes Vansina

20 augustus 2019

Komende Maanrock kan je vergeefs zoeken naar het vertrouwde festivalboekje. Het maakt plaats voor een app die gratis beschikbaar is voor zowel Android als iOS.

“Veel andere festivals hebben een app. We konden niet achterblijven. Haast iedereen heeft toch een smartphone op zak”, zegt Sabrina Dewitte. Gebruikers vinden op de app alle praktische informatie over het festival, maar er is meer. “Tijdens het festival zullen we notifications pushen als er iets belangrijks gebeurt, bijvoorbeeld een wissel van een artiest.” Andere jaren bedeelde de organisator tussen 40.000 en 45.000 boekjes. “We voorkomen dus heel wat papierafval. De app maakt ons festival duurzamer.”

De timetables en de plattegrond van het festival zullen wel op verschillende plaatsen worden opgehangen voor de niet-gebruikers.