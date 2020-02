Incasternen ontsnapt uit Planckendael: “Laat het ons weten als je ze ziet!” Wannes Vansina

26 februari 2020

10u59 13 Mechelen “Heb je een grijze meeuwachtige met rood bekje en karakteristieke witte snor gespot? Laat ons dat dan onmiddellijk weten!” ZOO Planckendael is op zoek naar een aantal incasternen die wisten te ontsnappen en roept de hulp in van de buurt.

De incasternen verblijven in de grote volière waarin onder meer ook de pinguïns en flamingo’s hun thuis hebben. Groot was de ontzetting van de verzorgers toen ze deze ochtend vaststelden dat een aantal vogels ontbrak. De reden: een gat in het net.

Verzorgers kijken sindsdien in de buurt rond. De zoo vraagt buurtbewoners die de vogels spotten dat te melden via gespot@planckendael.be of tel. 015/45.09.03. “Ze zijn compleet ongevaarlijk, eerder schuw. Onze verzorgers zullen ze trachten te vangen met een net”, zegt woordvoerder Ilse Segers.

Of de vogels bij ons kunnen overleven in het wild, is maar de vraag. “De vogels leven aan de kusten van Chili en Peru en eten vis en kleine schelpdieren.”

Hoe het gat is kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. Het verblijf dateert nog maar van 2014. Op het eerste zicht leken er geen andere volgens dan de incasternen te zijn ontsnapt.