Inbrekers stelen spullen uit appartement en bergruimte Els Dalemans

02 mei 2020

Bewoners van een appartement in de Begijnenweide in Mechelen kregen ongewenst bezoek over de vloer. Een inbreker beschadigde de toegangsdeur van de flat, en kon daarna het appartement doorzoeken. Wat er precies allemaal verdwenen is, moet nog verder worden onderzocht.

Ook in de Goswin de Stassartstraat in Mechelen werd ingebroken, dit keer in een bergruimte. Ook hier werd de toegangsdeur beschadigd. De dief ging met een heleboel gereedschap -zoals een slijp- en boormachine- aan de haal.