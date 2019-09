Inbrekers slaan vierde keer toe in vrachtwagen dakwerker. “Al voor meer dan 20.000 euro schade” Wannes Vansina

20 september 2019

17u26 0 Mechelen Inbrekers hebben al voor de vierde keer ingebroken in de lichte vrachtwagen van timmerman en dakwerker Patrick Soetewey. Ze maakten volgens de man 5.000 à 6.000 euro aan werkmateriaal buit.

De dieven sloegen toe in de nacht van dinsdag op woensdag. Soetewey, had zoals altijd zijn voertuig geparkeerd in de Zandstraat vlakbij De Goede Herder, op de grens van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. “Ze gingen aan de haal met werkgerief als wipzagen, slijpmachines, vijfmachines en bladblazers van een klein jaar oud.”

De diefstal moet zijn gepleegd door iemand die hij kent. De dag tervoor was ik als onderaannemer aan het werk op een werf in Tildonk. Ik had de sleutel op de klep laten zitten en plots was die weg. Die sleutel moeten ze hebben gebruikt om in te breken. Dat wil dus zeggen dat ze mij wisten wonen.”

Het is een lelijke streep door zijn rekening. Hij was niet verzekerd. “Bij vorige inbraken was ik dat wel en betaalde ik 1.500 euro premie per jaar, maar trok ik nauwelijks iets terug. Ik ben bij Trentels meteen nieuw materiaal gaan kopen, want het werk gaat verder.”

Hij wil zijn voertuig nu beter beveiligen. “Maar ik denk er sterk aan om te verhuizen. Nu vier inbraken in mijn voertuig en een in mijn woning – de dieven stalen dure fietsen en een laptop – en een keer in elkaar te zijn geslagen, heb ik het wel gehad in Mechelen.”