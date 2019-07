Inbrekers op pad Els Dalemans

29 juli 2019

Onbekenden hebben het voorbije weekend ingebroken in een woning aan de Mechelbaan in Mechelen. De inbrekers beschadigden een raam om het huis te kunnen binnendringen, wat er precies allemaal verdween is nog niet duidelijk.

Ook aan de Zemstseweg probeerden inbrekers binnen te dringen in een woning. Ze beschadigden hierbij een deur maar geraakten het huis niet in en dropen af zonder buit.