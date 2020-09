Inbrekers houden huis in handelszaak Wannes Vansina

09 september 2020

12u37 1

Een handelszaak in de Stationsstraat in Mechelen kreeg ongenode gasten over de vloer. Ze forceerden de deur, betraden en doorzochten het pand en gingen aan de haal met drank, sigaretten en een geldsom. Inbrekers trachtten ook hun slag te slaan in een woning in de Koolstraat. Ze beschadigden er een deur, maar raakten niet binnen.