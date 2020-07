Inbrekers druipen af nadat bewoner hen betrapt Tim Van Der Zeypen

24 juli 2020

In de Koning Albertstraat hebben een of meerdere onbekenden geprobeerd om in te breken in een woning langs de Koning Albertstraat. De dader of daders geraakten niet binnen. Bij de inbraakpoging werden ze betrapt door de bewoners. Die werden opgeschrikt bij het horen van wat lawaai. Hierop sloeg ze op de vlucht.