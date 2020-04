Inbreker moet jaar naar de gevangenis Tim Van Der Zeypen

21 april 2020

14u50 0 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft een jongeman veroordeeld tot een celstraf van één jaar effectief. De jongeman stond twee weken geleden terecht voor een woninginbraak.

Die vond in februari dit jaar plaats. Hij werd daarbij op heterdaad betrapt terwijl hij in de kleerkast aan rondneuzen was. Volgens het openbaar ministerie had hij in de woning naast een fiets ook nog een zak met juwelen en andere goederen klaargezet. “Ik was enkel wat kledij aan het zoeken om aan te doen”, zei de jongeman aan de speurders. Het parket geloofde zijn uitleg niet. Volgens hen was het een uitvlucht om zich zo als sukkelaar voor te doen.

Roofdier

“In plaats van het roofdier dat hij is”, klonk het nog. Ook al werden de feiten op zitting toegegeven, dat laatste vond de verdediging een brug te ver. “Hij was dakloos en verbleef in een opvangcentrum. Speurders gingen na of hij gelinkt kon worden aan andere feiten maar die uitkomst bleef negatief”, zei zijn raadsman Cédric Monheim.

Hij vroeg een straf met uitstel maar hier ging de rechtbank niet op in. Ze veroordeelde de jongeman tot een effectieve celstraf van één jaar.