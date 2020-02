Inbreker (44) die zich niets meer kon herinneren moet dertig maanden naar de gevangenis Tim Van Der Zeypen

28 februari 2020

16u00 0 Mechelen Saïd A., een 44-jarige man uit Mechelen, is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden effectief. Saïd A. moest zich verantwoorden voor drie inbraken maar kon deze niet meer herinneren door de zware medicatie en een drugsverslaving

De veertiger werd vorig jaar opgepakt na drie diefstallen. Eerst ging hij er in de Van Benedenlaan vandoor met een frigobox en een portefeuille, drie maanden later stal hij juwelendoosje bij een woninginbraak. Intussen pleegde hij ook nog een inbraak in een bakkerij en nam hij zo’n 6.000 euro uit de kassa mee.

Het was dankzij camerabeelden dat hij kon worden geïdentificeerd. Sindsdien zit hij in de cel. “Meneer is met zijn 24 veroordelingen waarvan zeventien diefstallen, geen onbekende voor het gerecht”, klonk het bij het parket. De verdediging betwistte de feiten niet maar verklaarde wel dat hij zich niets meer kon herinneren van de inbraken.

“Omdat hij steeds onder invloed was van drugs of medicatie”, aldus de raadsman van A. Er werd een straf met probatie-uitstel voorgesteld zodat hij kon starten met een begeleiding voor zijn drugsprobleem. Maar daar ging de rechter dus niet op in.

Aan een van de drie burgerlijke partijen werd een schadevergoeding toegekend van iets meer dan 900 euro.