Inbraken in appartementen Tim Van Der Zeypen

12 juni 2020

10u15 0 Mechelen Zowel in Begijnenweide als in de Lakenmakerstraat hebben dieven ingebroken in een appartement.

Enkel de buit in de Lakenmakerstraat is al bekend. Hier gingen de dieven ervandoor met een geldsom en een autosleutel. De daders geraakten ook in beide gevallen op dezelfde mannier binnen. Telkens werd de voordeur beschadigd. Beide appartementen werden ook helemaal doorzocht. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.