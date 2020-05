Inbraakpogingen in drie auto’s Tim Van Der Zeypen

20 mei 2020

Zowel in de Dennenstraat als in de Dahliastraat en deBerkenhofstraat hebben dieven geprobeerd op in te breken in een wagen. De voertuigen stonden geparkeerd langs de openbare weg. Volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek werden er geen inbraaksporen achtergelaten. Er werd ook nooit een buit gemaakt. De politie is wel onderzoek opgestart.