Inbraakpogingen in appartementsgebouwen

11 september 2019

14u42

In Mechelen is er geprobeerd om in te breken in appartementsgebouwen aan de Schuttersvest en in de Coxiestraat. Er werd respectievelijk een deur van een appartement en de deur van een bergruimte geforceerd. Er werd geen buit gemaakt.