Inbraakpoging in garagebox

TVDZM

24 juni 2019

08u30 0

Dieven hebben geprobeerd om op de Leuvensesteenweg in te breken in een garagebox. Daarbij raakte de poort van de garage beschadigd. Of er ook een buit gemaakt werd moet nog worden nagegaan door de eigenaar. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.