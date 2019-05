Inbraakpoging in appartement TVDZM

29 mei 2019

14u50 0

Langs de Frans Halsvest hebben dieven een partij juwelen gestolen. De daders viseerden een appartement op de tweede verdieping. Om in het pand te geraken, werd een deur van de flat geforceerd. Ook in de Bleekstraat werd getracht om in te breken in een appartement op de vierde verdieping. Hier probeerden de daders een deur te forceren. Deze raakte beschadigd maar de woonst werd niet doorzocht.