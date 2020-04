Inbraakalarm zet opticien onder de rook Tim Van Der Zeypen

20 april 2020

De hulpdiensten van brandweerzone Rivierenland en de politiezone Mechelen-Willebroek zijn maandagnamiddag omstreeks 13.30 uur moeten uitrukken naar de Carrefour-site in Mechelen-Zuid. In de opticienwinkel Pearl was er een rookontwikkeling ontstaan. Deze werd opgemerkt door de klanten van de supermarkt Carrefour. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat de rook afkomstig was van een inbraakalarm. Dit was naar alle waarschijnlijkheid in werking getreden door een technisch defect. Er was dus geen sprake van een brand of een inbraak. De winkel moest nadien wel nog worden verlucht.