Inbraak via raam Tim Van Der Zeypen

13 juli 2020

11u10 0

Dieven hebben in de Blokhuisstraat ingebroken in een woning. De dader geraakte binnen door het raam te forceren. Eens binnen werd het pand volledig doorzocht. Of er ook een buit werd gemaakt, moet er nog worden bekeken door de bewoners.