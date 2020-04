Inbraak via openstaand raam Tim Van Der Zeypen

24 april 2020

13u15 0

Dieven hebben in de Hoogstraat ingebroken in een woning. De daders geraakten binnen via een openstaand raam. De buit bestaat uit een gsm-toestel en een laptop. Bij de politie van Mechelen-Willebroek werd er een onderzoek opgestart.