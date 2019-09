Inbraak in zes voertuigen TVDZM

19 september 2019

13u55 0

Dieven hebben ingebroken in zes voertuigen op verschillende locaties. Bij twee inbraken werd er effectief iets gestolen. Zo gingen dieven er in de Oude Brusselsestraat vandoor met een partij gereedschap, in de Graaf van Egmontstraat werd een portefeuille uit de auto gestolen. Bij de inbraken in voertuigen die geparkeerd stonden langs de Stationsstraat, de Colomastraat, de Van Kerckhovenstraat en de Leopoldstraat werd er geen buit gemaakt. De daders gebruikten telkens dezelfde modus operandi. Zo werd er zes keer een raam ingeslagen.